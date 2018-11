Claudia Pechstein holt über 5000 Meter 36. Meistertitel

Claudia Pechstein hat ihr Titelkonto bei deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften weiter aufgestockt. Am Sonntag gewann die 46 Jahre alte Berlinerin in Inzell auch die 5000 Meter in 7:08,94 Minuten. Tags zuvor hatte sie sich mit ihrem Erfolg über 3000 Meter zur alleinigen Rekordmeisterin gekrönt. Vor diesem Winter hatte Pechstein in der Rangliste mit der Erfurterin Gunda Niemann-Stirnemann noch gleichauf gelegen. Über 5000 Meter war es der siebte Titel für Pechstein in Serie: Seit 2012 ist sie auf dieser Strecke bei nationalen Meisterschaften unbesiegt.

Dreifache Meisterin wurde die Inzellerin Gabriele Hirschbichler, die nach den 1500 Metern und 500 Metern am Sonntag auch die 1000-Meter-Distanz in 1:16,34 Minuten zu ihren Gunsten entschied. Gut in Form zeigte sich auch ihr Vereinsgefährte Joel Dufter, der in sehr ansprechenden 1:08,47 Minuten seinen dritten Titel in Serie über 1000 Meter feierte. Der Olympia-Achte Nico Ihle aus Chemnitz wurde wegen Verlassens der Bahn in der Kurve disqualifiziert.

Homepage DM Inzell

Ergebnisse DM Inzell