Christliche Jugendverbände gegen Söders Kruzifix-Pläne

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat mit seinen umstrittenen Kruzifix-Plänen den Unmut christlicher Jugendverbände auf sich gezogen. „Als junge Christinnen und Christen sind wir persönlich schockiert und betroffen“, schrieben der Bund der Deutschen Katholischen Jugend Bayern (BDKJ) und die Evangelische Jugend Bayern (EJB) am Donnerstag in einem gemeinsamen offenen Brief an die Staatsregierung.

Das Ursymbol des Christentums werde instrumentalisiert und als Ausgrenzungssymbol missbraucht. In dem Beschluss des Kabinetts, in den Eingangsbereichen aller Behörden des Freistaats ein Kreuz anbringen zu lassen, sehen der BDKJ und die EJB eine „theologische Entleerung und Missachtung religiöser Sinndeutung und Identität“. Beide Verbände sprachen in ihrem Brief von einer politisch-nationalen Vereinnahmung und riefen die Regierung auf, die Pläne zurückzuziehen.