Christian Ude eröffnet den Wahlkampf

Es ist eine launige Rede, eine kämpferische Rede – und am Schluss reißt es die Gäste von den Sitzen, stehend klatschen sie Beifall. Christian Ude, der große SPD-Hoffnungsträger für die Landtagswahl 2013, er hat die versammelten Genossen aus Stadt und Land an diesem Freitagabend in seinen Bann gezogen, hat sie euphorisiert. „Die Leute sind begeistert – und ich bin's auch“, sagt ein zufriedener SPD-Landtagsfraktionschef Markus Rinderspacher. Der Münchner SPD-Chef Hans-Ulrich Pfaffmann bilanziert: „Der Christian Ude hat heute den Wahlkampf eröffnet.“ Und die Grünen-Landesvorsitzende Theresa Schopper, die wie Ude einen Politikwechsel in Bayern will, sagt: „Eines ist heute klar geworden: Er will die CSU in die Wüste schicken. Und da sind wir dabei!“

Eigentlich hatte die SPD in den Münchner Schlachthof eingeladen, um den 18. Jahrestag von Udes erstmaliger Wahl zum OB zu feiern. Doch das rückt nun komplett in den Hintergrund. Schließlich ist aus einem beliebten OB, Spitzname „Bürger-King“, dessen Amtszeit in wenigen Jahren zu Ende geht, über die Sommerpause der große Heilsbringer der bayerischen SPD – und zugleich der Schrecken der CSU – geworden. Offiziell gekürt ist Ude zwar noch nicht – aber das ist Formsache.

„Eigentlich habe ich nicht sehr viel gesagt. Ich habe eigentlich nur gesagt, ich sage nicht Nein“, berichtet Ude sehr selbstbewusst von jenen Interviews, die den Stein ins Rollen gebracht hatten – freilich, nachdem SPD-Landeschef Florian Pronold ihn zuvor als einen möglichen sehr guten Spitzenkandidaten benannt hatte. Das alles habe dann genügt, um einen „beträchtlichen Wirbel“ auszulösen, sagt Ude.

Mittlerweile gibt es zwei Umfragen, denen zufolge SPD, Grüne und Freie Wähler zusammen eine realistische Chance haben, die CSU nach der Wahl 2013 in die Opposition zu schicken. Und zwar zum ersten Mal seit Jahrzehnten – es wäre eine Sensation. „Das ist eine gewaltige Chance – lasst sie uns gemeinsam anpacken“, ruft Ude nun in den Saal. Die Chance auf den Wechsel in der Staatskanzlei müsse einfach genutzt werden. „Wir können es erreichen, zusammen mit Partnern wie den Grünen und den Freien Wählern“, beschwört Ude die gesamte Opposition.

Und nachdem er dann doch noch etwas zur Münchner Wohnungspolitik gesagt hat, bläst Ude zum Generalangriff auf die CSU. „Die CSU hat so viel vergeigt in den letzten Jahren“, schimpft er, beklagt eine „rückständige, unerträgliche Bildungspolitik“. Bayern sei Schlusslicht bei Ganztagsangeboten und bei den Bildungschancen für Kinder mit Migrationshintergrund. Und das achtjährige Gymnasium sei „dilettantisch eingeführt worden“. Es ist ein kleiner Rundumschlag, eine Rede, die Ude so ähnlich auch auf einem Parteitag oder im Wahlkampf halten könnte. Pronold wird nachher, im Anschluss, voll des Lobes sein: „Das hätte man, glaube ich, nicht besser machen können.“

Doch Ude, Pronold und die SPD wissen: Um die CSU in die Opposition zu schicken, braucht es auch die Grünen und die Freien Wähler. Und viele Rote und Grüne sind sich nicht hundertprozentig sicher, ob die Freien Wähler auf der „richtigen“ Seite stehen werden. Pronold meint allerdings, die Freien Wähler wollten sicherlich nicht, dass es ihnen irgendwann so ähnlich ergehe wie jetzt der bayerischen FDP. „Die FDP ist der Bettvorleger und Fußabtreter der CSU“, schimpft Pronold.

Ude aber nimmt die Tatsache, dass ein Sieg 2013 keineswegs sicher ist, mit Humor. Er berichtet dem Publikum beispielsweise, was seine Frau im Scherz zu der Kandidatur gesagt habe. „Weißt du, Christian, die Sache ist nicht ohne Risiko. Es kann auch daneben gehen“, habe sie gesagt. „Aber auf der anderen Seite wäre es so schlimm auch wieder nicht, wenn du tatsächlich Ministerpräsident wirst.“ Der ganze Saal lacht, und Ude ruft: „Wenn sich schon die eigene Frau damit abgefunden hat, werde ich den Rest auch noch begeistern können.“