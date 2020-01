Christian Kohlund blickt rundem Geburtstag gelassen entgegen

Schauspieler Christian Kohlund („Zürich-Krimi“) blickt seinem 70. Geburtstag in diesem Sommer gelassen entgegen. „Ich unternehme keine Bemühungen, mit Fitnesstraining oder Schönheits-OPs etwas anderes aus mir zu machen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Sein Hund halte ihn auf Trab. Auch zu Neujahr habe er keine besonderen Vorsätze gefasst. „Ich scheitere sowieso immer gnadenlos daran.“

Der gebürtige Schweizer, der unter anderem in den 80er Jahren mit der „Schwarzwaldklinik“ bekannt wurde, lebt seit einigen Jahren in der Nähe von Passau. Von dort aus zog es ihn in den letzten Jahren immer wieder zu Dreharbeiten in seine alte Heimat - für den „Zürich-Krimi“ im Ersten. Als Schauspieler müsse man nicht zu einem bestimmten Datum in Ruhestand gehen, das sei ein Privileg, sagte Kohlund. Denn: „Ich arbeite wahnsinnig gerne.“

Christian Kohlund