Christbaum steht im Wohnzimmer in Flammen

18 Tage nach Heiligabend hat eine Münchner Familie ihren trockenen Christbaum in Brand gesetzt: Beim Anzünden der Kerzen fing der Baum im Wohnzimmer Feuer, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Der Familienvater zog sich bei einem Löschversuch am frühen Freitagabend Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung zu, er wurde in eine Klinik gebracht. Die Mutter flüchtete mit den beiden Kindern auf die Straße und alarmierte die Feuerwehr. Mit „schwerem Atemschutz und einem Kleinlöschgerät“ habe diese die Reste des bereits verbrannten Christbaumes gelöscht, hieß es weiter. Mutter und Kinder seien vorübergehend „von den netten Nachbarn herzlichst aufgenommen“ worden. Im Haus sei ein hoher Schaden entstanden.

Mitteilung