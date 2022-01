Christbaum geht in Flammen auf: Zwei Verletzte

Durch einen brennenden Christbaum in einer Wohnung in Garching sind zwei Senioren verletzt worden. Beide kamen in Krankenhäuser, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen zündete demnach ein über 80 Jahre alter Bewohner des Hauses am Samstag die Kerzen des Christbaums im Wohnzimmer an. Danach ging der Baum in Flammen auf und es kam den Angaben zufolge zu einer Verpuffung. Der Mann erlitt Verbrennungen, seine Ehefrau eine Rauchgasvergiftung. Der Brand führte laut Polizei zu Schäden im Wohnzimmer und im gesamten Haus.

