Christbaum auf dem Münchner Marienplatz kommt aus Peiting

Wenige Wochen vor Beginn des Christkindlmarkts am Münchner Marienplatz ist der dazugehörige stattliche Baum auf den Weg zu seinem neuen Standort gebracht worden. Die 60 Jahre alte und rund 27 Meter hohe Weißtanne wurde am Dienstag im oberbayerischen Peiting gefällt und auf einen Transporter geladen. Der vom Landkreis Weilheim-Schongau gespendete Baum soll am Mittwochmorgen am Marienplatz eintreffen, das Aufstellen übernimmt dann die Münchner Berufsfeuerwehr. Leuchten werden die Lichter am Baum aber erst zur Eröffnung des Christkindlmarkts am 22. November.

Nach Angaben der Stadt München spenden seit 1977 Gemeinden aus Bayern und den Alpenländern die Christbäume am Marienplatz. Im Gegenzug dürfen sich die Kommunen auf dem Christkindlmarkt vorstellen.

© dpa-infocom, dpa:211102-99-836247/3

