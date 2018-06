Chlorgas-Unfall in Nürnberger Hallenbad

In einem Schwimmbad in Nürnberg ist Chlorgas ausgetreten. Eine Gefahr habe durch den Unfall am Montag nicht bestanden, teilte die Stadt Nürnberg mit. Denn als das Gas am Morgen austrat, war das Hallenbad noch geschlossen. Zudem trat nur eine kleine Menge in einem abgedichteten Raum aus. Ein Mitarbeiter kam dennoch als Vorsichtsmaßnahme ins Krankenhaus. Eine benachbarte Grund- und Mittelschule wurde vorsorglich geräumt, der Unterricht konnte aber kurze Zeit später fortgesetzt werden. Grund für den Unfall war ein undichtes Ventil an einer Gasflasche. Das Hallenbad und eine darüberliegende Turnhalle bleiben voraussichtlich bis Mittwoch geschlossen. Chlorgas kann Augen, Atemwege und Haut reizen.

Stadt Nürnberg