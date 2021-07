Chipnachfrage treibt Siltronic an

Die starke Nachfrage nach Computerchips lässt das Geschäft des Herstellers von Halbleiterwafern Siltronic brummen. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Jahresviertel um fast acht Prozent auf 341,1 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg auf 108 Millionen Euro. Unter dem Strich verdienten die Bayern 64 Millionen Euro.

Viele Branchen leiden seit Monaten unter einer Knappheit bei Computerchips. Autohersteller müssen immer wieder die Produktion drosseln. Die Chipbranche baut daher ihre Kapazitäten aus, was ihren Zulieferern wie Siltronic zugute kommt: Die Nachfrage ist hoch, die Preise steigen. Um die Nachfrage bedienen zu können, hatte Siltronic am Dienstag den milliardenschweren Bau einer weiteren Fabrik in Singapur angekündigt.

© dpa-infocom, dpa:210728-99-570336/2

