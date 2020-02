Chinesenfasching mit Prinzessin statt mit Kaiser

Beim alljährlichen Chinesenfasching in Dietfurt an der Altmühl hat ausnahmsweise eine Prinzessin die Zügel in der Hand gehalten. Üblicherweise spielt ein Kaiser die Hauptrolle bei dem Spektakel, doch hatte sich in diesem Jahr nach Angaben der Stadt kein Darsteller für den Kaiser gefunden. So führte nun eine Zwölfjährige auf dem Drachen sitzend den traditionellen Maskenumzug an.

Mehrere Tausend Schaulustige waren bei mildem Wetter zum Chinesenfasching in die Oberpfalz gekommen. Das Motto der bunten Veranstaltung lautete „Kille Wau und Tscheimitschi Tscheng - wer hod an neuen Kaiser g'seng?“. Der Dietfurter Chinesenfasching hat eine mehr als 90-jährige Geschichte und geht traditionell am Unsinnigen Donnerstag über die Bühne.

Chinesenfasching Dietfurt