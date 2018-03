Chemikalien zur Herstellung von Sprengstoff gefunden

In einer Obdachlosenunterkunft in Schweinfurt hat die Polizei Chemikalien entdeckt, aus denen Sprengstoff hergestellt werden kann. Drei Männer und eine Frau seien im Zuge der Ermittlungen am Montag festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Gegen sie werde wegen Verstößen gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz ermittelt. Die Beamten waren wegen einer Zwangsräumung in der Unterkunft, als sie die Stoffe entdeckten. Details waren zunächst unklar.