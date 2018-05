Chemikalie im Wasser: Behörden wollen Muttermilch testen

Die Stadtverwaltung ist am Montag per E-Mail darüber informiert worden, dass Flüchtlinge in der LEA eine Demonstration planen. Sie beginnt am Mittwoch um 17 Uhr vor der LEA und soll gegen 20 Uhr am Bahnhof enden. Die Organisatoren rechnen mit 300 Teilnehmern. Autofahrer sollten zwischen 17.15 und 18 Uhr die B 290 zwischen LEA und Stadt weiträumig umfahren. Die Stadt rechnet nicht mit Gegendemonstranten.

Die Stadtverwaltung hat wie immer in solchen Fällen versucht, die Veranstalter zu erreichen.