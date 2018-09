Chefarzt schaut mit Endoskop in Schatztruhe: Kiste leer

Die vor einem Monat in einem Weinkeller des Würzburger Juliusspitals gefundene und verschlossene Schatzkiste ist leer. Ein Chefarzt der Würzburger Klinik schaute am Mittwoch mit moderner Medizintechnik ins Innere der Eisentruhe aus dem 18. Jahrhundert - und fand außer ein paar kleinen Papierschnipseln und einem Stück Schnur mit seinem Endoskop nichts weiter. „Die Erwartungen waren höher“, sagte Weingutsleiter Horst Kolesch. Er hatte gehofft, dass in der sogenannten Kriegskasse alte Weinflaschen, Dokumente oder Münzen lagern.

Chefarzt Wolfgang Scheppach hatte mit Instrumenten, die üblicherweise für Magen- und Darmspiegelungen genutzt werden, in die Kiste geblickt. Etwa zwei Dutzend Journalisten schauten dem Experten für Magen-Darm-Krankheiten dabei über die Schulter.

Die Kiste soll nun verschlossen bleiben und zumindest als Zeitzeuge im Weingut des Juliusspitals der Öffentlichkeit präsentiert werden. Sie war bei Bauarbeiten im Weingut gefunden worden. Die Kiste ist mit zwei Schlössern gesichert. Allerdings hatte das Juliusspital keinen Schlüssel dazu. Einige Sammler stellten viele alte Schlüssel zur Verfügung, doch keiner passte. So blieb die Kiste verschlossen.

Aufruf des Juliusspitals