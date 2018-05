Chancengleichheit und Digitalisierung: Grüne im Wahlkampf

Eine 28-Jährige ist am Sonntagmorgen am Apothekergarten in Ulm durch einen Unbekannten sexuell bedrängt worden. Ein weiterer Übergriff ereignete sich am späten Montagabend, diesmal das Ziel, eine 41-Jährige. Die Polizei sucht den Täter und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Ob es sich um den selben Täter handelt ist aktuell noch unklar.

Die 28-Jährige war gegen 8 Uhr am Sonntagmorgen im Bereich des Apothekergartens zu Fuß unterwegs.