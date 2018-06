Champions-League-Halbfinale: FC Bayern gegen FC Barcelona

- Bayern München tritt am Mittwochabend (20.45 Uhr) im Halbfinale der Champions League beim FC Barcelona an. Ziel des deutschen Fußball-Rekordmeisters ist es, im Stadion Camp Nou ein möglichst positives Ergebnis für das Rückspiel am kommenden Dienstag in München zu erzielen. Torjäger Robert Lewandowski ist trotz seiner schweren Gesichtsverletzungen mit nach Barcelona gereist. Der Pole könnte mit einer schützenden Gesichtsmaske auflaufen.

Erklärtes Ziel der Bayern ist auch ohne einige verletzte Leistungsträger wie Arjen Robben oder Franck Ribéry der Einzug ins Endspiel am 6. Juni in Berlin. Gegner im Olympiastadion wäre Titelverteidiger Real Madrid oder Italiens Meister Juventus Turin.

