Champions League: FC Bayern im Achtelfinale gegen Salzburg

Der FC Bayern will am heutigen Mittwoch (21.00 Uhr) in der Champions League gegen Österreichs Fußball-Meister RB Salzburg Kurs nehmen auf das Viertelfinale. Trotz der jüngsten 2:4-Niederlage in der Bundesliga beim VfL Bochum gehen die Münchner als großer Favorit in das Achtelfinal-Hinspiel. „Wir haben die Aufgabe, die Gruppenphase idealerweise fortzusetzen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann. Mit sechs Siegen und 22:3 Toren war die Ausbeute top.

Die Salzburger Red Bull Arena wird nach den Corona-Lockerungen in Österreich mit nahezu 30.000 Zuschauern gefüllt sein. Thomas Müller, freut sich als Kapitän auf eine Stimmung in dem vollen Stadion, die einem K.o.-Spiel in Europas Königsklasse gerecht werde. „Neben dem verletzten Torwart Neuer fallen bei den Münchnern als weitere Leistungsträger Leon Goretzka, Alphonso Davies und Jamal Musiala aus. Das Rückspiel findet am 8. März in München statt.

