Champions League: Bayern-Frauen treffen auf Spartak Subotica

Die Fußballfrauen des FC Bayern München treffen in der Champions League auf ZFK Spartak Subotica. Der Bundesliga-Zweite tritt in der ersten Runde mit 32 Mannschaften als gesetztes Team zunächst auswärts in Serbien an. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon, für die die ehemalige deutsche Weltfußballerin Nadine Keßler verantwortlich war.

Spieltermine sind der 12./13. und 26./27. September. Das Finale findet am 18. Mai 2019 im Ferencvaros-Stadion von Budapest statt und damit erstmals in einer anderen Stadt als das Männerfinale (1. Juni 2019 in Madrid). Der deutsche Meister VfL Wolfsburg hat ebenfalls eine lösbare Aufgabe vor sich. Der letztmalige Finalist muss gegen den isländischen Verein Thór/KA Akureyri antreten.

Auslosung