Champagner, Wein und Wodka von Lastwagen geraubt

Champagner, Wein und Wodka im Wert von mehr als 80 000 Euro haben Diebe von einem Lastwagen in Mittelfranken geraubt. Der Fahrer war nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Donnerstag von einem verdächtigen Geräusch im Lkw wach geworden. Als er der Sache nachgehen wollte, drückte ein Unbekannter die Fahrertür des Lastwagens zu, so dass er nicht aussteigen konnte. Anschließend flüchtete der Kriminelle mit mindestens einem Komplizen von dem Autohof in Wörnitz (Landkreis Ansbach).