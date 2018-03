Center-Parcs-Anlage im Allgäu: erste Gäste ab Oktober

Die ersten Gäste werden im Herbst erwartet: Die Center-Parcs-Anlage bei Leutkirch (Kreis Ravensburg) soll am 1. Oktober eröffnet werden. Ab diesem Tag würden Buchungen entgegen genommen, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Derzeit seien rund 800 Arbeiter auf der Baustelle beschäftigt. Unter anderem würden pro Tag sechs Ferienhäuser aufgestellt. Am zentralen Gebäude werde am Dach und an den Innenausbauten gearbeitet.

Auf dem Gelände eines ehemaligen Munitionsdepots bei Leutkirch sollen nach Angaben des Unternehmens etwa 1000 Ferienhäuser in unterschiedlichen Größen sowie ein Bade- und Wellness-Bereich entstehen. Das neue Projekt im Grenzgebiet zwischen Baden-Württemberg und Bayern werde die größte und südlichste Anlage von Center Parcs in Deutschland.

