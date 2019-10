CDU-Streit schwappt nach Bayern: Wird Söder Kanzlerkandidat?

Drei Tage nach der Pleite bei der Landtagswahl in Thüringen hat die CDU-Krise endgültig auch die Schwesterpartei CSU erreicht. CDU-Europapolitiker Elmar Brok sorgte am Mittwoch mit einem Gedankenspiel über einen CSU-Kanzlerkandidaten bei der CSU für Verwunderung: „Einiges spricht dafür, dass die Kanzlerkandidatur so geregelt wird wie schon zweimal in der Geschichte der Union“, sagte Brok dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Damit könnte die Aufgabe auf den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder zukommen. Dieser hatte aber schon in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass sich die Frage nach einer Kanzlerkandidatur für ihn nicht stelle und er seine Aufgabe in Bayern sehe.

Die Frage stelle sich in der aktuellen Lage nicht, hieß es umgehend aus dem CSU-Vorstand in München. Die CDU müsse vielmehr schnell ihre Personalquerelen beenden, damit die Union bei der nächsten Bundestagswahl überhaupt noch ein Ergebnis erzielen könne, das den Einzug ins Kanzleramt sichert. „Die CSU muss jetzt noch mehr Sachthemen voranbringen und als Stabilitätsanker agieren, für die Union und für die große Koalition“, sagte ein Parteivorstand.

Brok, der auch dem CDU-Bundesvorstand angehört, wies darauf hin, dass 1979 der damalige CDU-Chef Helmut Kohl zugunsten von Franz Josef Strauß auf die Kanzlerkandidatur verzichtet und 2001 Angela Merkel Edmund Stoiber den Vortritt gelassen habe. „Ich bin davon überzeugt, dass Annegret Kramp-Karrenbauer die Ruhe besitzt, eine ähnliche Entscheidung zu treffen, wenn die Zeit so weit ist“, sagte Brok weiter. Die CDU-Chefin und Verteidigungsministerin habe sich offen gehalten, Kanzlerkandidatin zu werden, und werde im geeigneten Augenblick ihre Entscheidung treffen.

In Bayern gehen die Meinungen über Söders Ambitionen auseinander. Der Passauer Politikwissenschaftlers Heinrich Oberreuter zeigte sich davon überzeugt, dass Söder einem Ruf zum Kanzlerkandidaten folgen werde. Insbesondere dann, wenn der Ruf mit dem Hinweis auf „historische Verantwortung“ versehen wird, sagte er der „Nürnberger Zeitung“ (Donnerstag). Oberreuter betonte, er halte es für durchaus möglich, dass die Kanzlerkandidatur auf Söder hinauslaufen könnte, wenn sich „die Dinge dynamisieren“ und „die Not steigt“.

Dagegen rieten die beiden CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber und Theo Waigel Söder von einer Kanzlerkandidatur ab. „Er würde zwischen den Fronten zermürbt werden. Es ist doch fast unmöglich, Friedrich Merz und all die anderen zufriedenzustellen“, sagte Waigel der Münchner „Abendzeitung“ (Donnerstag). Statt zu regieren, müsse sich Söder als wandelnder Vermittlungsausschuss durch Berlin bewegen. „Von Bayern aus ist noch keiner Bundeskanzler geworden, auch nicht Bundespräsident übrigens“, sagte Waigel.

Stoiber betonte, er rechne nicht mit einer Kandidatur Söders. „Markus Söder hat immer gesagt, dass er seine Aufgabe in Bayern sieht. Dem habe ich nichts hinzuzufügen“, sagte er dem RND (Donnerstag). Über das genaue Verfahren zur Kanzlerkandidatur würden „sich CDU und CSU zu gegebener Zeit einigen“.

Währenddessen befeuerten in Berlin die Kritiker und Unterstützer von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) weiter die Personaldebatte. Neue Kritik an der CDU-Spitze kam vom Vorsitzenden des Parlamentskreises Mittelstand der Unionsfraktion, Christian von Stetten (CDU): „Allein die Tatsache, dass im CDU-Bundesvorstand ernsthaft über eine mögliche Zusammenarbeit mit den Kommunisten der Linkspartei diskutiert wurde, zeigt doch, in welche falsche Richtung sich die Parteiführung und das Kanzleramt entwickelt haben“, sagte er der „Rheinischen Post“. Er sei nicht bereit, diese Entwicklung widerspruchslos zu akzeptieren.

Dagegen forderte Unionsfraktionvize Carsten Linneman (CDU) ein Ende der schädlichen Personaldebatte: „Die SPD soll uns ein mahnendes Beispiel sein“, sagte er am Mittwoch im RTL/n-tv-„Frühstart“. Die CDU müsse von der Personaldebatte zu einer Zukunftsdebatte wegkommen. Seine Kollegin Katja Leikert betonte im Deutschlandfunk, sie erwarte einen angemessenen Umgang mit Parteikollegen und „Respekt vor denjenigen, die in gewählten Positionen sind“.

