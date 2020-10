CDU-Politiker Voigt: Repräsentiere Generation mit Chancen

Gerade die letzte Frage eines Bürgers aus Hettingen hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Freitagabend in der Stadthalle so richtig aus der Reserve gelockt.

Dort markierte, moderiert von SZ-Redaktionsleiter Michael Hescheler und dem Leiter der Meßkircher Südkurier-Redaktion, Manfred Dieterle-Jöchle, die Bürgerfragestunde mit dem Ministerpräsidenten und Landrätin Stefanie Bürkle das Ende des Besuchs des Grünenpolitikers.

Irgendwo muss das Zeug halt hin!