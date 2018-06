CDU-Politiker mahnen CSU zur Mäßigung im Asylpolitik-Streit

Im Streit über die Zurückweisung von mehr Migranten an der Grenze mahnen CDU-Politiker die CSU zur Mäßigung und zu mehr Kompromissbereitschaft. Eine Einigung sei zwingend notwendig, sagte der Chef der Brandenburger CDU, Ingo Senftleben, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstag). „Denn jedem ist doch klar: Ohne Einigung stellt sich automatisch die Frage nach der Zukunft der Unionsgemeinschaft.“ Dies käme auch dem Ende der Regierungskoalition gleich. „Und das würde ein politisches Erdbeben nach sich ziehen.“

Senftleben sagte weiter, er hoffe auf eine Lösung am Wochenende. „Es scheint, als hätten einige aus den Augen verloren, welche Bedeutung Deutschland für den Zusammenhalt und die Stabilität Europas hat.“

Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer will anordnen, Migranten an der Grenze zurückzuweisen, die schon in einem anderen EU-Land ihren Asylantrag gestellt haben. Das lehnen Kanzlerin Angela Merkel und ihre CDU strikt ab.

Der CDU-Haushaltsexperte Eckhardt Rehberg forderte ebenfalls Kompromissbereitschaft von der CSU. „Jeder sollte bei seinem Handeln bedenken, ob das Ergebnis nicht auf Neuwahlen hinausläuft“, sagte er dem RND. Der CDU-Wirtschaftspolitiker Joachim Pfeiffer warnte: „Ich kann nur appellieren, dass alle Beteiligten am Wochenende einmal tief durchatmen. Die Unterschiede in der Sache sind nicht so gravierend, dass man dafür den ganzen Laden in die Luft jagen müsste.“