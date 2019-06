CDU-Chefin und ifo-Chef werben für deutschen Klimaschutz

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich zum Kohleausstieg in Deutschland bekannt, aber gleichzeitig für den Export deutscher Kohlekraftwerks-Technik zum Beispiel nach Indien geworben. Das wäre ein effektiver Beitrag zum Schutz des Weltklimas, sagte sie am Donnerstag auf der Jahresversammlung des ifo-Instituts in München. Denn Indien werde noch lange auf Kohle angewiesen sein. Deutschland müsse seine international vereinbarten Klimaziele einhalten, sagte Kramp-Karrenbauer. Der Weg dahin müsse aber auch gesellschaftlich verträglich und bezahlbar sein.

Ifo-Präsident Clemens Fuest sagte: „Klimapolitik ist Außenpolitik.“ Chinas Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß betrage 29 Prozent, der Anteil der USA und der EU zusammen 23 Prozent, der Anteil Deutschlands allein nur 2 Prozent. Deutschland habe zwar sehr viel Geld für Klimaschutz ausgegeben, aber damit wenig erreicht.

„Naiv ist die Vorstellung, wenn wir die Emissionen in Deutschland auf null senken, wäre das ein starkes Signal für die anderen“, sagte der Wirtschaftsforscher. Weil ein solcher Schritt Öl für die anderen Länder billiger mache, würden diese wohl mehr Öl verbrauchen. Besser wäre es beispielsweise zu überlegen, was Brasilien dazu bringen könnte, den Regenwald nicht abzuholzen.

Bei der Jahresversammlung wurde der 70. Gründungstag des ifo-Instituts gefeiert. Es entstand 1949 aus dem Zusammenschluss des Süddeutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, das Ludwig Erhard 1946 gegründet hatte, und der Informations- und Forschungsstelle für Wirtschaftsbeobachtung beim Bayerischen Statistischen Landesamt. Das Kürzel ifo für „Information und Forschung“ wurde dem Namen erst 1950 hinzugefügt. Sein monatlich veröffentlichter Geschäftsklima-Index gilt als wichtigstes Konjunkturbarometer für die deutsche Wirtschaft.