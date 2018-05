Carsharing auf dem Vormarsch: SPD fordert schnell Gesetz

Carsharing wird in Bayern immer beliebter: Die Zahl der stationsbasierten Fahrzeuge ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, die Zahl der Nutzungsberechtigten ebenfalls. Das geht aus einer Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Anfrage von SPD-Landtagsfraktionschef Markus Rinderspacher hervor.

Die Zahl der Fahrzeuge hat sich demnach von 550 im Jahr 2013 auf 1065 Anfang 2017 nahezu verdoppelt. Die Zahl der Nutzungsberechtigten stieg im gleichen Zeitraum von 13 600 auf 25 400. In mehr als 100 Städten und Gemeinden in Bayern werde bereits stationsbasiertes Carsharing angeboten, heißt es in dem Schreiben des Ministeriums.

Rinderspacher forderte die Staatsregierung nun auf, noch in dieser Legislaturperiode ein bayerisches Carsharing-Gesetz vorzulegen. Ministerin Ilse Aigner (CSU) müsse „zügig ihre Hausaufgaben machen, damit eine modernere Mobilität in Bayern mit bedarfsgerechten Carsharing-Angeboten einen deutlichen Schub erhält“, sagte er.

Die Staatsregierung hat bereits angekündigt, Carsharing-Anbietern in Bayern das Leben leichter machen zu wollen: Kommunen sollen künftig leichter als bisher Parkplätze für Carsharing-Autos ausweisen können. Einen Gesetzentwurf dazu hat die Regierung aber noch nicht vorgelegt.