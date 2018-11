Carl-Orff-Fest: Orffs erste Oper „Gisei“ und Kit Armstrong

Nach seinem Neustart im vergangenen Sommer setzt das Carl-Orff-Fest im nächsten Jahr an verschiedenen Spielorten im Kloster Andechs und um den Ammersee musikalische Akzente. Orffs erste Oper „Gisei“, die er mit gerade einmal 17 Jahren komponierte, feiert dabei am 8. August im Florian-Stadl im Kloster Andechs seine bayerische Erstaufführung, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten.

Zum Auftakt des Festes am 27. Juli bringen rund 150 Schüler und Studenten aus ganz Bayern und mit der Jungen Philharmonie Oberschwaben gemeinsam mit professionellen Sängern die „Carmina Burana“ zur Aufführung. Geplant sind bis zum 11. August ein Klavierabend mit dem US-Pianisten Kit Armstrong, einen Kirchenchortag rund um den Ammersee, ein Orchesterkonzert mit den Münchner Symphonikern und der Gruppe Quadro Nuevo sowie ein Mozart-Klavierkonzert mit Balletttänzern. Das Carl-Orff-Fest war in diesem Jahr nach zweijähriger Pause ins Kloster Andechs zurückgekehrt.

