Caritas: Volksparteien haben Gefühl fürs Volk verloren

Nach Ansicht von Caritasdirektor Georg Falterbaum haben CSU und SPD viele Stimmen verloren, weil sich die Menschen in deren Politik nicht wiedergefunden haben. „Die bayerische Landtagswahl hat einiges auf den Kopf gestellt. Das Ergebnis hat (...) gezeigt, dass die Volksparteien das Gespür für das Volk ein Stück weit verloren haben“, sagte der Vorstandschef des Caritasverbands der Erzdiözese München und Freising am Montag in München.

Er wünsche sich von den künftigen Landtagsabgeordneten eine Politik, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft stärkt. „Bitte nehmen Sie die Sorgen der Menschen ernst und helfen Sie, deren Probleme wie Wohnungsnot und Armut zu lösen. Verbessern Sie schnellstmöglich die Rahmenbedingungen und fördern Sie offensiv den sozialen Wohnungsbau“, appellierte er.