Caritas fordert bessere Flüchtlings-Koordination

Die Caritas im katholischen Bistum München und Freising fordert eine bessere Koordination bei der Bewältigung des Flüchtlingsstroms aus der Ukraine. „Wir sehen die Bundes- und Landesregierung in der dringenden Pflicht, die Koordinierung für die Verteilung und Weiterleitung der Geflüchteten zu übernehmen“, sagte der Caritasdirektor der Erzdiözese, Hermann Sollfrank, am Mittwoch in München. Er verlangte „mehr Tempo“ von der Politik.

Täglich kommen seinen Angaben zufolge 4000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Bayern an, rund die Hälfte davon in München. „Ein großes Problem ist, wie es nach der Zeit in den Notunterkünften weitergeht für die Geflüchteten“, sagte Sollfrank. „Das ist unklar und bedarf schneller Lösungen. Geflüchtete ohne familiäre oder anderweitige Anbindung wissen nicht, wohin.“

Die katholische Erzdiözese hat ihre 750 Pfarreien aufgefordert, zu prüfen, ob sie Unterkünfte anbieten können. Auch Ordensgemeinschaften prüften, ob dort Ukrainer unterkommen können. Einige Klöster hätten Geflüchtete bereits aufgenommen. Nach Angaben von Generalvikar Christoph Klingan hat die Diözese außerdem bislang 300.000 Euro aus einem Fonds für Katastrophenhilfe bereitgestellt.

„Um die Menschen gut beim Ankommen zu unterstützen, ist es dringend notwendig, die Ressourcen der Integrationsberatung entsprechend aufzustocken und eine langfristige Finanzierung sicherzustellen“, betonte Caritas-Vorstandsmitglieds Gabriele Stark-Angermeier vor allem an die Adresse der Staatsregierung. „Für dringend notwendig halten wir, dass die Bayerische Staatsregierung die Mittel in der Bayerischen Beratungs- und Integrationsrichtlinie deutlich erhöht oder ein passendes Programm auflegt, das dem aktuell gestiegenen Bedarf angepasst ist.“

