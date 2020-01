Cannabis-Zucht bei Senior entdeckt

Bei einem Senior in Schwaben hat die Polizei eine kleine Cannabis-Zucht gefunden und beschlagnahmt. Der 75-Jährige habe in seiner Wohnung in Donauwörth mehrere Pflanzen gezogen, teilte die Polizei am Montag mit. Auch Samen seien sichergestellt worden. Aufmerksam geworden waren die Beamten nach eigener Darstellung zufällig: Als sie am Samstag für eine Aufenthaltsermittlung zu der Wohnung gekommen waren, umwehte sie „ein deutlicher Marihuana-Geruch“. Daraufhin entdeckten die Polizisten die Pflanzen in der Wohnung. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.