Cannabis auf Privatrezept: Gericht will Urteil verkünden

Im Prozess gegen eine Ärztin wegen des unerlaubten Verschreibens von Cannabis könnte das Landgericht in Nürnberg am Montag (9.00 Uhr) ein Urteil verkünden. Die 59-Jährige ist angeklagt, weil sie in mehreren Fällen Privatrezepte für Cannabisblüten ausgestellt haben soll, ohne andere Behandlungsmethoden zuvor ausgeschöpft zu haben. Außerdem soll sie wahrheitswidrige Atteste unter anderem über die Fahrtauglichkeit der Patientinnen und Patienten ausgestellt haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte nach Angaben einer Justizsprecherin in ihrem Plädoyer gefordert, die Angeklagte zu einer Geldstrafe von insgesamt 250 Tagessätzen zu je 65 Euro zu verurteilen. Ein Verteidiger der Ärztin beantragte einen Freispruch, der andere eine Strafe im unteren angemessenen Bereich.

Hinweise für Ärzte zum Verschreiben von Cannabis

© dpa-infocom, dpa:221023-99-233350/2