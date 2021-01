Camping-Tiefkühlboxen zum Transport von Corona-Impfstoff

Am Mittwochmittag, gegen 11.45 Uhr, ist es in der Johann-Sebastian-Bach-Straße zu einem Brand in einem zweigeschössigen Wohnhaus gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache entstand in der Erdgeschosswohnung ein Brand, der sich auf das gesamte Gebäude ausdehnte, teilt die Polizei mit.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich eine 78-jährige Bewohnerin in der Wohnung sowie eine 25-Jährige in der Wohnung darüber. Beide konnten sich mit Hilfe von Nachbarn aus dem brennenden Gebäude retten und zogen sich dabei leichte Verletzungen ...