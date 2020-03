Busfahrer und Fahrgast schlagen sich mit Fäusten

Wegen eines Fahrrads ist es zwischen einem Busfahrer und dessen Fahrgast zu einem handfesten Streit gekommen. Ein 29-Jähriger wollte mit seinem Rad in einen Linienbus in Elsenfeld (Landkreis Miltenberg) einsteigen. Der 51-jährige Fahrer untersagte ihm dies wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Daraufhin eskalierte die Situation und die beiden schlugen sich mit ihren Fäusten. Die Polizei musste am Mittwochnachmittag zur Schlichtung gerufen werden. Gegen beide Beteiligten wurden Anzeigen erstattet.