Busfahrer stirbt bei Zusammenstoß am Flughafen

Ein Busfahrer ist bei einem Unfall am Nürnberger Flughafen tödlich verunglückt. Der Bus stieß am Montag auf dem Vorfeld mit einem Hubfahrzeug zusammen. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Medien hatten zuvor über das Unglück berichtet. Neben dem 62 Jahre alten Fahrer saß niemand im Bus. Der 47-jährige Fahrer des Hubfahrzeugs verletzte sich leicht. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, konnte dieses aber bald wieder verlassen. Mit dem Hubfahrzeug werden Passagiere im Rollstuhl in ein Flugzeug gehoben.