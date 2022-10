Bus von Zug in Tirol erfasst: Kinder unter Schwerverletzten

In Tirol ist ein Schulbus an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Güterzug erfasst worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind bei dem Unfall am Donnerstagmorgen in Pflach (Bezirk Reutte) der Busfahrer und mindestens zwei Kinder schwer verletzt worden.

Nach einem Bericht des ORF fuhr der Fahrer des Schulbusses auf die Gleise, obwohl der Zug herannahte. Der Bus sei rund 30 Meter mitgeschleift worden. Die genaue Unfallursache war nach Polizeiangaben aber zunächst unklar.

Es würden „sämtliche Daten - wie etwa der Funkverkehr der Lok - ausgewertet und Zeugenbefragungen durchgeführt“, sagte ein Sprecher der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) der Nachrichtenagentur APA. Der Güterzug war demnach Richtung Vils unterwegs gewesen.

