Bus bleibt bei Probefahrt im Schnee stecken

Bei einer Probefahrt ist ein Gelenkbus in Oberfranken am Dienstagnachmittag im Schnee stecken geblieben. Ein Vertreter einer oberfränkischen Firma wollte einem Kunden die Wintertauglichkeit des Busses demonstrieren, wie die Polizei mitteilte. Als der Interessent mit dem Bus in der Gemeinde Guttenberg (Landkreis Kulmbach) an einem schneeglatten Hang anfuhr, knickte das Fahrzeug den Angaben zufolge im Bereich des Gelenkteils nach rechts ab und rutschte in die am Straßenrand aufgetürmten Schneehaufen. Mit Hilfe des Streudienstes wurde der steckengebliebene Bus schließlich befreit. Verletzt wurde niemand.