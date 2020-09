Bundesweiter Warntag: Vorbereiten auf Katastrophenfall

Die Sirenen sollen an diesem Donnerstag um 11 Uhr heulen – so heißt es in der Ankündigung der Behörden zum ersten bundesweiten Warntag. Doch die Realität im Kreis Biberach hört sich anders an. Vielerorts bleibt es still, weil Sirenen auf Feuerwehrhäusern, Rathäusern oder weiteren zentralen Gebäuden verschwunden sind. Und sollte es doch noch eine geben, ist diese nicht unbedingt ans Netz für die Bevölkerungswarnung angeschlossen.

Wer ganz genau aufs Feuerwehrhaus in Burgrieden blickt, kann auf dem Flachdach eine Sirene erspähen.