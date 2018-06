Bundesrat billigt Ernennung Peter Franks zum Generalbundesanwalt

Mehr als zehn Jahre lang lagen die Pläne für einen Ausbau der A 8 am Albaufstieg auf Eis – nun wird das Projekt wieder vorangetrieben. Das Planfeststellungsverfahren für den sechsspurigen Ausbau sei in diesen Tagen wieder aufgenommen worden, teilte das Regierungspräsidium Stuttgart am Mittwoch mit. Die Entscheidung hatte sich seit Ende vergangenen Jahres abgezeichnet, damals hatte der Bund grünes Licht für die förmlichen Bauvorbereitungen gegeben.