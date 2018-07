Bundespräsident Steinmeier zu Besuch im Bayerischen Wald

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht heute den Bayerischen Wald. In den Landkreisen Freyung-Grafenau und Passau will er sich nach Angaben des Bundespräsidialamts über die Entwicklung von Kommunen, Wirtschaft und Wissenschaft auf dem Land informieren. Seine Frau Elke Büdenbender hat ihre Teilnahme an der Reise nach einem Sturz abgesagt.

Erste Station des Bundespräsidenten ist der Forschungscampus Grafenau. Dort spricht Steinmeier mit Mitarbeitern unter anderem darüber, wie regionale Unternehmen von Wissenschaft und Forschung profitieren können.

In der Marktgemeinde Hutthurm besichtigen sie die Akademie für Ökologischen Landbau. Der Besuch des Unternehmensverbunds Technagon und Dietrich & Greipl in Perlesreut soll die Bedeutung von Familienunternehmen für die Region aufzeigen. Ebenfalls in Perlesreut wird das Staatsoberhaupt auch in einer Seniorentagesstätte erwartet.