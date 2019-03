Bundespräsident Steinmeier eröffnet Woche der Brüderlichkeit

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet am heutigen Sonntag in Nürnberg die christlich-jüdische Woche der Brüderlichkeit. Die bundesweite Aktionswoche steht in diesem Jahr unter dem Motto „gemeinsam gegen Judenfeindschaft“. Zur zentralen Eröffnungsfeier wird unter anderem auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) als Redner erwartet. Die Woche der Brüderlichkeit soll seit 1952 den religiösen Dialog zwischen Juden und Christen sowie die Erinnerung an den Holocaust fördern.

Im Rahmen der Eröffnungsfeier wird auch die Buber-Rosenzweig-Medaille verliehen. Die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus und das Netzwerk für Demokratie und Courage sollen für ihr Engagement zur Verständigung zwischen Juden und Christen geehrt werden. Die Auszeichnung erinnert an die jüdischen Philosophen Martin Buber und Franz Rosenzweig. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Rockmusiker Peter Maffay und Ex-Außenminister Joschka Fischer (Grüne).

