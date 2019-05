Bundespräsident lobt den Alpenverein für Umweltschutz

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Verdienste des Deutschen Alpenvereins (DAV) für den Umweltschutz gewürdigt. Der DAV kümmere sich nicht nur um Wandern und Bergsport, sondern auch um den Naturschutz in Deutschland und den benachbarten Ländern, lobte Steinmeier am Freitag vor einer Wanderung im oberbayerischen Spitzingseegebiet. Zünftig ausgestattet mit Bergschuhen, blauer Sportjacke und rotem Rucksack machte sich die Gruppe um den Bundespräsidenten anschließend auf den Weg.

„Bestes Wetter, ich freue mich“, sagte das Staatsoberhaupt zum Start. Ziel war die Schönfeldhütte, dort wollte er mit Ehrenamtlichen ins Gespräch kommen. Zwei Tage vor der Europawahl sollte es unter anderem um europäische Kooperationen im Umweltschutz gehen. Weitere Themen sind der Leistungssport sowie das gesellschaftliche Engagement des DAV. Der weltgrößte Bergsportverband feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen. An dem Treffen nahm auch DAV-Präsident Josef Klenner teil. Steinmeier, der seinen Urlaub regelmäßig in Südtirol verbringt, wandert auch privat gern. Er ist DAV-Mitglied der Sektion Berlin.

Günther Manstorfer, Vorsitzender der Sektion München des DAV, erhoffte sich vom Bundespräsidenten auch Unterstützung für den Naturschutz in den Alpen. Es gehe darum, dass der Erschließungsdruck sich nicht noch weiter ausweite, etwa beim Bau von Skiliften und Stauseen. Der Bundespräsident solle sich dafür einsetzen.

In einer länderübergreifenden Kampagne #unserealpen setzt sich der DAV zusammen mit den Alpenvereinen Österreichs und Südtirols für einen Erhalt des Natur- und Kulturraums Alpen ein. Die Verbände fordern eine sanften Tourismus sowie verbindliche Grenzen beim Ausbau von Skigebieten, Verkehrswegen und anderen Erschließungsmaßnahmen.

