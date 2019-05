Bundespräsident diskutiert mit Alpenverein über Naturschutz

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will heute mit Vertretern des Deutschen Alpenvereins (DAV) über Naturschutz diskutieren. Nach einer Wanderung zur Schönfeldhütte im oberbayerischen Spitzingseegebiet will das Staatsoberhaupt mit Ehrenamtlichen ins Gespräch kommen. Zwei Tage vor der Europawahl soll es unter anderem um europäische Kooperationen im Umweltschutz gehen. Weitere Themen sind der Leistungssport sowie das gesellschaftliche Engagement des DAV. Der weltgrößte Bergsportverband feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen.

In einer länderübergreifenden Kampagne #unserealpen setzt sich der DAV zusammen mit den Alpenvereinen Österreichs und Südtirols für einen Erhalt des Natur- und Kulturraums Alpen ein. Die Verbände fordern einen sanften Tourismus sowie verbindliche Grenzen beim Ausbau von Skigebieten, Verkehrswegen und anderen Erschließungsmaßnahmen.

DAV-Kampagne #unserealpen