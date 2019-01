Bundespolizei schickt 230 Beamte in Schnee-Gebiete

Nach den tagelangen Schneefällen in Südbayern stellt die Bundespolizei 230 Einsatzkräfte zur Unterstützung der Helfer in den tiefverschneiten Gebieten bereit. Das hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Montag bei einem Besuch in Berchtesgaden erklärt. „Das ist ein Signal, dass man in einer solchen Situation einfach zusammensteht“, sagte er bei seinem Treffen mit Rettungs- und Hilfskräften. Der Landrat des Berchtesgadener Lands habe die Bundespolizei am Samstag um Hilfe gebeten. In der Region gilt seit Tagen der Katastrophenfall. Mehr als 1000 Kräfte von Bundeswehr, Feuerwehr, Rotem Kreuz und Technischem Hilfswerk räumen unter anderem Schneemassen von einsturzgefährdeten Dächern.