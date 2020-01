Bundespolizei findet Drogen in Reisebus

Mehr als zwei Kilogramm Marihuana hat die Bundespolizei in einem Reisebus im oberbayrischen Landkreis Rosenheim sichergestellt. Während einer Grenzkontrolle am Samstag auf der Autobahn 93 bei Kiefersfelden entdeckten die Beamten drei Koffer in dem Bus, die keinem der Reisenden zugeordnet werden konnten. Nach Polizeiangaben vom Dienstag kamen beim Öffnen der Koffer die Drogen zum Vorschein. Wie der Stoff auf der Route zwischen Barcelona und München in den Bus gelangte, war zunächst unklar.