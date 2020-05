Bundesliga: FC Augsburg ohne Trainer gegen Wolfsburg

Von Schwäbische Zeitung

Patienten in den Sana-Kliniken im Landkreis Biberach dürfen ab nächster Woche wieder Besuch empfangen. Dies teilte die Klinik am Freitag in einer Pressemitteilung mit.

In den vergangenen Wochen mussten Patienten aufgrund der geltenden Allgemeinverfügung auf Besuche am Krankenbett verzichten. Ab kommenden Montag, 18. Mai, wird das generelle Besuchsverbot nun vorsichtig gelockert. So können auch an den Sana Kliniken im Landkreis Biberach stationäre Patienten wieder in eingeschränktem Umfang Besuche erhalten.