Bundesfinale der Mathematik-Olympiade: Sieger werden gekürt

Der Krieg ist im Gegensatz zu den Jahren davor nicht mehr weit weg gewesen: Panzerdonner und Bombenangriffe haben im April vor 70 Jahren den Alltag nicht nur in Aalen, sondern auf der ganzen Ostalb geprägt. So forderten Luftangriffe auf die Härtsfeldbahn Tote, die Hüttlinger bangten in großer Sorge um ihr Dorf. In Lippach ist es nach verschiedenen Berichten zu einem Massaker durch die amerikanische Armee gekommen, bei dem 36 junge Männer ihr Leben verloren haben.