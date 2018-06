Bundesanwaltschaft unterstützt Nebenklägerin im NSU-Prozess

- Im Münchner NSU-Prozess hat die Bundesanwaltschaft die Position einer Nebenklägerin gestärkt. Es geht um eine Anwohnerin der Kölner Keupstraße, in der Mitte 2004 bei der Explosion einer Nagelbombe 22 Menschen verletzt worden waren.

Dass die Frau sich damals in ihrer Wohnung aufgehalten habe und unverletzt geblieben sei, ändere nichts an ihrem Recht, sich dem Verfahren als Nebenklägerin anzuschließen, sagte Staatsanwältin Anette Greger am Dienstag.

„Bestimmend ist der Vorsatz der Täter.“ Die Wohnung der Frau habe sich „im Einflussbereich der Sprengvorrichtung“ befunden. Die Täter hätten „alle Personen im potenziellen Streubereich treffen“ wollen.

Die Verteidigung der Hauptangeklagten Beate Zschäpe hatte beantragt, die Frau als Nebenklägerin auszuschließen. Das Gericht hat darüber noch nicht entschieden. Zschäpe ist wegen des Bombenanschlags wegen mehrfachen versuchten Mordes angeklagt. Sie muss sich zudem wegen zehn Morden aus überwiegend rassistischen Motiven verantworten. Mit ihr angeklagt sind vier mutmaßliche Unterstützer.

Pressemitteilung zur Anklageerhebung im NSU-Prozess

Terminliste NSU-Prozess erste Jahreshälfte 2015

Terminliste NSU-Prozess zweite Jahreshälfte 2015