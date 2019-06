Bundesagentur-Vorstandsmitglied droht vorzeitige Ablösung

Nach gut zwei Jahren im Amt droht Valerie Holsboer, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit (BA), die vorzeitige Ablösung. Es gebe im Verwaltungsrat der Arbeitsagentur Bestrebungen, der Bundesregierung ihre Abberufung vorzuschlagen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Verwaltungsratskreisen. Holsboer ist im Vorstand für Personal und Finanzen zuständig.

Über den Vorstoß solle möglicherweise schon auf der nächsten Verwaltungsratssitzung am 12. Juli beraten werden, hieß es. Der Vorsitzende des BA-Verwaltungsrats, Peter Clever, wollte sich dazu am Dienstag nicht äußern. Die studierte Juristin war 2017 mit einem Fünfjahresvertrag in den BA-Vorstand berufen worden. Über die Pläne hatten zuerst die „Bild“-Zeitung und die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet.