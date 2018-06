Bund zweifelt an Rechtmäßigkeit für Skischaukel

Die Bundesregierung zweifelt an der Rechtmäßigkeit der geplanten Skischaukel am Riedberger Horn in den Allgäuer Alpen. In einem Schreiben an ihre bayerische Kollegin Ulrike Scharf (CSU) verwies Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) auf internationales Recht. Insbesondere der Alpenplan der acht Anrainerstaaten mit seinen strengen Schutzauflagen sei zu beachten.

„Sollte die geplante Maßnahme allerdings gegen eine völkerrechtliche Vorschrift verstoßen, würde dies der Bundesrepublik Deutschland zugerechnet, und damit wäre die Bundesregierung als Vertreterin Deutschlands im Außenverhältnis betroffen“, heißt es in dem am Dienstag bekanntgewordenen Schreiben. Der Bund erklärt sich damit für mitzuständig.

An diesem Mittwoch und Donnerstag treffen sich die Vertreter der Alpenländer Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Monaco, Österreich, Schweiz und Slowenien im oberbayerischen Grassau. Auch Hendricks und Scharf sind bei den Beratungen dabei.