Bund der Steuerzahler kritisiert Gießkannenprinzip bei den Corona-Hilfen

Das Sammelsurium an Hilfspaketen, Rettungsschirmen, Bürgschaften, Kaufprogrammen und anderen Maßnahmen und Vorschlägen auf europäischer Ebene mit dem Ziel der Bewältigung der Corona-Krise macht dem Bund der Steuerzahler (BdSt) große Sorgen. Die Corona-Pandemie werde genutzt, um vieles umzusetzen, wovor der Europäische Steuerzahlerbund (TAE) schon immer gewarnt habe, sagte der Vizepräsident des BdSt Bayern sowie des BdSt auf Bundesebene Michael Jäger am Mittwoch in München. Alle schon beschlossenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zusammen summierten sich auf mehr als acht Billionen Euro. Dabei fehle es bisher sowohl an einer Bedarfsanalyse wie an Transparenz.

Zu den Dingen, welche die Steuerzahlerverbände „schon immer bekämpft“ haben, zählte der Präsident des BdSt Bayern sowie des TAE Rolf von Hohenhau die jetzt mögliche langfristige Verschuldung der EU sowie die Einführung von EU-Steuern wie der Finanztransaktionssteuer. Von Hohenhau sieht nun auch die Bankenunion näherrücken mit der Folge, dass beispielsweise grundsolide bayerische Sparkassen für „marode Banken in Südeuropa“ haften müssten. Auf EU-Ebene würden „immer neue Programme“ aufgemacht, wobei vorhandene noch gar nicht ausgeschöpft seien, kritisierte Jäger. Dabei sei „die Milliarde die kleinste Einheit“. Getilgt werden solle die riesige Schuldenlast ab 2028 in 30 Jahren, wobei noch nicht einmal die nächste EU-Finanzplanung feststehe.

Die Steuerzahler-Vertreter warnten davor, jetzt „das ganze Pulver zu verschießen“. „Was machen wir, wenn Covid-20 kommt“, fragte Jäger. Wo auch immer die Schulden gemacht werden, müssten sie „ganz schnell“ wieder zurückbezahlt werden, forderte BdSt-Bayern-Präsident von Hohenhau. Das dürfe nicht den Kindern und Enkelkindern überlassen bleiben. Zur Überwindung der Wirtschaftskrise sprechen sich die Steuerzahlervertreter in erster Linie für Entlastungen von Steuern und Bürokratie aus. Der Solidaritätszuschlag müsse sofort und für alle abgeschafft, die Möglichkeiten für den Rück- oder Vortrag steuerlicher Verluste erweitert und der Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie dauerhaft bei sieben Prozent bleiben, listete von Hohenhau auf. Branchen könnten unterstützt werden, die die coronabedingten Ausfälle nicht mehr aufholen könnten. Gleichzeitig warnte von Hohenhau aber vor Mitnahmeeffekten und der Unterstützung von Betrieben, die schon vor dem Corona-Ausbruch in Schieflage geraten waren. Mit Steuergeldern dürften keine „Zombie-Unternehmen“ künstlich am Leben erhalten werden. Lob gab es für die in Bayern getroffenen Maßnahmen zur Rettung von Betrieben, wenn auch nicht uneingeschränkt. Die unter anderem vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der „Auto-Länder“ Baden-Württemberg und Niedersachsen geforderte Prämie für den Kauf neuer Autos bezeichnete Jäger als „falsche Anreize“. Er gehe davon aus, dass die Autoindustrie selbst aus der Krise kommen könne.

Von Hohenhau nahm den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) in Schutz, dem vorgeworfen wurde, wegen der Corona-Krise unnötig viel Material – unter anderem etwa 90 000 Wischmopps – eingekauft zu haben. „Wenn man schnell reagieren muss, passieren auch Fehler“, so von Hohenhau: „Das muss man der Politik auch zugestehen.“

Die SPD sieht das nicht so locker. Die gesundheitspolitische Sprecherin der bayerischen SPD-Landtagsfraktion Ruth Waldmann verlangte von der Staatsregierung Aufklärung bezüglich der „massenhaften Wareneinkäufe für die Corona-Krise von Wirtschaftsminister Aiwanger“. Die SPD will auch wissen, wie es mit den diversen Materialmengen, die Aiwanger angeschafft hat, weitergeht, ob die Waren gespendet oder gelagert werden.