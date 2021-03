Bub wird vor Supermarkt gleich zweimal beklaut

Ein zwölf Jahre alter Bub ist in Neu-Ulm innerhalb weniger Minuten gleich zweimal beklaut worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde am Donnerstagabend zunächst sein Tretroller gestohlen, den der Bub an einem Fahrradständer vor einem Supermarkt angeschlossen hatte.

Daraufhin legte der Junge seinen Rucksack mit Sportkleidung ab, rannte zurück ins Geschäft und holte seine Mutter. Als die beiden wieder zu den Fahrradständern kamen, war auch der Rucksack verschwunden, teilte die Polizei mit. Die Ermittler schätzen den Wert von Roller, Rucksack und Sportkleidung auf mehrere Hundert Euro.

