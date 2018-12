Beim adventlichen Plätzchenbacken ist ein Bub in der Oberpfalz verunglückt. Der Dreijährige half am Sonntag in Sulzbach-Rosenberg seiner Mutter in der Küche und stand dabei auf einem Hocker. Nach Polizeiangaben vom Montag verlor der Kleine das Gleichgewicht und blieb im Fallen mit der linken Hand an einem Handtuchhalter hängen. Dabei wurde das letzte Glied seines Ringfingers abgetrennt. Der Bub wurde in eine Spezialklinik nach Erlangen gebracht.